Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb mit Appetit auf Nuss-Nougat-Creme kommt nicht weit

Bremerhaven (ots)

Zehn Gläser Nuss-Nougat-Creme wollte ein 33-Jähriger am gestrigen Donnerstagnachmittag, 15. Februar, in seinem Rucksack aus einem Supermarkt tragen, ohne zu bezahlen. Bei seinem Versuch, aus dem Laden zu fliehen, wurde zudem eine Mitarbeiterin verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 14.20 Uhr in einem Geschäft an der Langener Landstraße in Bremerhaven-Lehe. Eine Mitarbeiterin hatte den 33-Jährigen dabei beobachtet, wie er diverse Gläser des braunen Brotaufstrichs in seinen Rucksack steckte. An der Kasse wartete sie auf den Mann. Als dieser dort nur einige andere Waren aufs Kassenband legte, sprach sie ihn auf die Gläser im Rucksack an. Der 33-Jährige stieß die Angestellte daraufhin zur Seite und versuchte, wegzurennen. Als die Frau versuchte, den Flüchtigen am Rucksack festzuhalten, kam sie zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Mehrere Kunden stoppten den mutmaßlichen Ladendieb im Bereich des Ausgangs und hielten ihn fest, bis die hinzugerufene Polizei eintraf. Den 33-Jährigen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls.

