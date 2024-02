Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen an Autos zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend, 14. Februar, Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bremerhavener Ortsteil Schierholz zerstochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die insgesamt sechs betroffenen Autos waren am Schierholzweg zwischen Spadener Straße und Beuthener Straße abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen ca. 18.40 und 21.10 Uhr. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 0471/953-3221 bei der Polizei zu melden.

