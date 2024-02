Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angegriffen und Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nachdem ein derzeit noch unbekannter Täter am frühen Montagmorgen, 12. Februar, eine junge Frau im Bremerhavener Stadtteil Lehe erst angegriffen und ihr anschließend die Handtasche geraubt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Auf dem Weg zur Arbeit passierte die 20 Jahre alte Bremerhavenerin gegen 4.45 Uhr zu Fuß die Geibelstraße. Hier wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Die Fußgängerin ignorierte die Person und lief auf ihrem Weg zur Bushaltestelle "Pestalozzistraße" an der Rickmersstraße weiter in Richtung Norden. Als die junge Frau eine Abkürzung von der Eichendorffstraße über ein Grundstück zwischen der Straße und besagter Bushaltestelle nehmen wollte, verspürte sie plötzlich einen Stoß im Rücken und stürzte zu Boden. Offenbar war der Unbekannte ihr gefolgt und hatte sie nun angegriffen. Die 20-Jährige drehte sich zu dem Angreifer um. In diesem Moment sprühte dieser ihr Pfefferspray ins Gesicht, entriss ihre Handtasche, in welcher sich unter anderem die Geldbörse und das Handy des Opfers befanden, und flüchtete anschließend in Richtung der Eichendorffstraße.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Der männliche Täter wird als circa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke sowie ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt getragen haben.

Die Bremerhavener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell