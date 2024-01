Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Jahreswechsel 2023/2024 eher ruhig verlaufen

Helmstedt (ots)

Der Jahreswechsel gestaltete sich in Helmstedt relativ ruhig, es kam zu keinen größeren Einsätzen, so das Fazit dieses Jahr. Der erste Alarm folgte um 21:26 Uhr, es brannte ein Mülleimer am Conringplatz. Passanten hatten bereits mit Wasserflaschen das Feuer gelöscht. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Um 21:12 Uhr erfolgte die Meldung einer brennenden Hecke am Voigtweg Ecke Medicusstraße. Vor Ort standen ca. 10 m Koniferenhecke in Brand. Anwohner unternahmen bereits mittels Gartenschlauch die Brandbekämpfung. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme zweier Leitungen eingesetzt. Mittels Kettensäge mussten Teile der Hecke entfernt werden. Nach Mitternacht erfolgten ab 01:26 Uhr vier weitere Einsätze fast schon im Minutentakt. Hierbei handelte es sich drei mal um brennende Feuerwerksreste und einmal eine brennende Gartenlaube im Wachtkamp. Bei den Feuerwerksresten reichte die Kübelspritze mit 10 Litern Wasser, bei der Gartenlaube wurde ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung eingesetzt. Personen wurden jeweils nicht verletzt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt für jeweils ca. 30 Minuten. Einsatzleiter: Alexander Weis. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

