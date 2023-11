Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Alarmübung in der JVA Helmstedt

Helmstedt (ots)

Um 08:52 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt zu einem Feuer in die Bötticherstraße, in die dortige Justizvollzugsanstalt (JVA), gerufen. Aus einer Zelle sollte es eine starke Verrauchung geben. Vor Ort wurde dem Einsatzleiter Marvin Neher durch die Vollzugsbeamten die Lage geschildert, dass alle Insassen bereits in einem gesicherten Bereich evakuiert worden sind.

Im Gebäude wurden noch zwei weitere Personen vermisst, worauf die Alarmstufe auf "Feuer Personenrettung" erhöht wurde. Nach Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge aus Helmstedt und Emmerstedt wurde umgehend mit der Menschenrettung im Gebäude begonnen. Dazu wurden zwei Trupps unter Atemschutz im Gebäude eingesetzt. Eine Person (Puppe) wurde aus dem 1. OG durch die Trupps im Inneren des Gebäudes und eine weitere über ein Dachfenster im 2. OG mittels Drehleiter gerettet. Durch die nachrückenden Kräfte wurde die Wasserversorgung aufgebaut und weitere Trupps unter Atemschutz bereitgestellt. Anschließend wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet. Nach rund einer Stunde war die, nicht angekündigte, Alarmübung beendet. Das Fazit fiel positiv aus.

