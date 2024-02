Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei musste am gestrigen Montagmorgen, 12. Februar, zu einem Einbruchdiebstahl im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ausrücken.

Die Polizeibeamten wurden von der Einsatzleitstelle gegen 07.30 Uhr zu einem Kiosk in der Georgstraße nahe einer Tankstelle beordert. Ein Anrufer hatte über den Polizeinotruf 110 Einbruchspuren an dem Objekt gemeldet. Die eingetroffenen Polizisten stellten tatsächlich einen Einbruchdiebstahl fest. Die bislang unbekannten Täter waren nicht mehr vor Ort und hatten offenbar in der Zeit von 2 Uhr bis zur Entdeckung gegen 7.15 Uhr diverse Zigaretten im vierstelligen Euro-Bereich aus den Räumlichkeiten entwendet.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

