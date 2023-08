Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Korrektur der Pressemeldung vom 05.08.2023, 9.04 Uhr: "Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Landstraße"

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Pressemeldung wird wie folgt korrigiert bzw. ergänzt:

Ein 22-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Dacia die Lipperandstraße in Fahrtrichtung Osten, ein 32-jähriger Renault Clio Fahrer aus Hamm fuhr die Lipperandstraße in entgegengesetzte Richtung und beabsichtige an der genannten Einmündung in die Oberholsener Straße abzubiegen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass der Pkw des Hammers gegen einen, an der Einmündung wartenden, Mercedes einer 40-Jährigen prallte. In Folge der Kollision verletzte sich der 22-Jährige schwer und wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden ebenfalls verletzt, konnten die Krankenhäuser jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die zwei beteiligten Kinder blieben unverletzt. (ds)

