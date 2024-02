Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nehmen Kupferrohre mit - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Kupferdiebe sind in ein Einfamilienhaus an der Spadener Straße in Bremerhaven-Lehe eingedrungen und haben dort nach ersten Erkenntnissen mehrere Rohre abmontiert und mitgenommen. Hinweise auf den oder die Täter sind nicht vorhanden. Das Haus unweit der Ratiborer Straße war zum Zeitpunkt des Einbruchs unbewohnt, ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt. Festgestellt wurde die Tat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell