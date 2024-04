Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Getränkemarkt - Autoreifen zerstochen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Grebenhain. Von zwei Fahrzeugen entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (11.04.) die beiden hinteren amtlichen Kennzeichen VB-GG 805 und VB-GB 120. Zur Tatzeit standen die Pkw auf einem Grundstück in der Hauptstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Merlau. Ein Getränkemarkt in der Bahnhofstraße wurde am Samstagmorgen (13.04.), gegen 3.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Anschließend entwendeten sie einen Tresor aus den Räumlichkeiten und flüchteten. Die Täter hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich bei dem Diebesgut um einen niedrigen zweistelligen Betrag. Ein Einbrecher soll einen hellen Hoodie, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans getragen sowie eine Brechstange mit sich geführt haben. Zwei weitere Täter seien hingegen dunkel gekleidet gewesen. Einer der beiden habe ebenfalls ein Brecheisen bei sich gehabt, während der dritte Einbrecher einen Rucksack getragen habe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoreifen zerstochen

Schlitz. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag (14.04.) mehrere Reifen eines blauen VW Caddy. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug - an dem Schaden von circa 500 Euro entstand - in der Salzschlirfer Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell