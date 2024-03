Polizei Duisburg

POL-DU: Kalkar/Duisburg: Berauschende Schiffsfahrt auf dem Rhein gestoppt

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (27. März) gegen kurz vor zehn lokalisierten Beamte der Wasserschutzpolizei ein Tankmotorschiff auf dem Rhein in Höhe von Kalkar Hönnepel (Rhein-km 840,8). Auffällig war die Fahrweise des 50-jährigen Schiffsführers. Für eine Kontrolle gingen die Polizeibeamten an Bord. Der Schiffsführer roch nicht nur nach Alkohol, sondern touchierte zuvor eine Steinschüttung am Ufer. Das ergab die Auslesung der elektronischen Schiffsbewegungsdaten.

Der Schiffsführer unterzog sich freiwillig einem Alkohol- und Drogentest. Und siehe da: Beide Tests waren positiv. Konsequenz der berauschenden Fahrt: Das Tankmotorschiff musste im Weseler Hafen festgelegt werden, die Weiterfahrt wurde dem Schiffsführer untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell