Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Auf Friedhofsparkplatz ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag (26. März, 11:30 Uhr) eine 79-Jährige auf dem Parkplatz eines Friedhofes an der Prinzenstraße ausgeraubt. Die Frau erstattete Anzeige auf der Polizeiwache in Ruhrort. Sie berichtete den Beamten, dass sie an ihrem Auto stand, als sie plötzlich von dem Mann umgestoßen wurde und zu Boden stürzte; sie blieb unverletzt. Der Unbekannte habe dann die Fahrertür geöffnet und sich die Geldbörse der Duisburgerin geschnappt. Mit der Beute flüchtete der Räuber über den Friedhof in unbekannte Richtung.

Er wird auf 1,65 Meter Größe geschätzt, hat eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell