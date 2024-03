Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Bei Dacharbeiten heruntergestürzt - Ermittlungen aufgenommen

Duisburg (ots)

Ein 19-jähriger Handwerker versah am Montagmittag (25.03. gegen 12:45 Uhr) auf einem Dach am Uhlenbroicher Weg Arbeiten und stürzte ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannter Ursache mehrere Meter tief. Ein Zeuge hörte den Aufprall, verständigte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Er schwebt derzeit nicht in Lebensgefahr.

Wie es zu dem Sturz gekommen ist, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11. Das Amt für Arbeitsschutz erhielt Kenntnis.

