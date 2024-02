Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagvormittag, 23.02.2024, gegen 10.00 Uhr ist ein bislang unbekannter junger Mann im Bereich des Reichsgräfin-Wegs in Emmendingen an eine 61-jährige Fußgängerin von hinten herangetreten und hat versucht ihr den umhängenden Rucksack zu entreissen.

Nachdem dies dem Täter nicht gelang, ließ er von der Gesschädigten ab und flüchtete in Richtung Neustraße. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 15-16 Jahre alt - ca. 160cm groß - schmale Statur - dunkler Taint - dunkle kurze Haare - arabisches Aussehen - dunkel blaue Jeans - schwarzer Kapuzenpullover

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell