Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: 17-Jähriger auf Geburtstagsfeier bedroht

Duisburg (ots)

Im Rahmen einer Geburtstagsfeier mit rund 20 Gästen in einer Wohnung auf der Kammerstraße soll am Samstagabend (23. März, 20:20 Uhr) ein 17-Jähriger bedroht worden sein. Der Jugendliche ergriff die Flucht und ging gemeinsam mit einem Zeugen zur Polizeiwache. Er berichtete den Beamten, dass ihm zwei junge Männer eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Er kenne das Duo flüchtig von einer vorangegangenen Auseinandersetzung auf einer Kirmes.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das bewaffnete Duo noch vor Ort befindet, verschafften sich Spezialeinheiten der Polizei Zutritt zur Wohnung. Die Party war derweil aufgelöst - lediglich die Wohnungsinhaberin sowie ihr 15-jähriger Sohn, der die Feier ausgerichtet hatte, waren noch vor Ort. Bei der Durchsuchung, die durch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnet wurde, fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspatrone auf dem Balkon. Sie stellten die Patrone sicher. Das verdächtige Duo konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Auch war die Waffe nicht auffindbar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell