POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Ein Streit endet verletzt im Krankenhaus

Duisburg (ots) - Am Montagabend (18. März, 20:40 Uhr) kontrollierten Polizisten einen 43-Jährigen in einer Unterführung an der Vohwinkelstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten Betäubungsmittel bei dem Mann fest. Der Verdacht, dass er mit illegalen Substanzen handeln könnte, erhärtete sich, sodass ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung auf ...

