Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsame Presseerklärung der Feuerwehr der Stadt Duisburg und der Polizei Duisburg: Mehrere voneinander unabhängige Brände im Stadtgebiet von Freitag bis Montag

Duisburg (ots)

In den letzten Tagen kam es vermehrt zu Bränden im Duisburger Stadtgebiet. Ein Zusammenhang wird nach jetzigem Ermittlungsstand durch die Brandermittler verneint. Die Brandorte im Detail:

Am Samstagabend (16. März gegen 20:07 Uhr) stellte ein Zeuge in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus auf der Gertrudenstraße in Marxloh fest, dass es brennt. Mutig löschte er den Brand und sah zwei Personen davonlaufen.

Nahezu zeitgleich (16. März um 20:20 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand auf der Bessemerstraße in Laar aus. Eine 25-jährige Zeugin meldete die Rauchentwicklung und klingelte bei allen Bewohnern des Mehrfamilienhauses und koordinierte somit die Evakuierung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Wenige Stunden später brannte auf der Moerser Straße in Bergheim in der Nacht auf Sonntag (17. März gegen 1:20 Uhr) in der Nähe der Brücke der Solidarität eine Hütte. Ein Zeuge hörte im Vorbeifahren einen Knall und meldete den Rettungskräften seine Feststellungen.

Gegen Mittag (17. März um 14:44 Uhr) löschte die Feuerwehr einen Küchenbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Sonnenwall in der Altstadt. Der Wohnungsmieter wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Wohnung wird er vorerst nicht bewohnen können. Eine Person wurde über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet.

Montagnachmittag (18. März, 16:35 Uhr) meldete ein Hausmeister eines Mehrfamilienhauses auf der Wanheimer Straße in Hochfeld eine Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch im Griff und lokalisierte den Brandausgangspunkt im Keller.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Schwer verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Ein Brandfall stellt für Betroffene eine Ausnahmesituation dar. Wenn Sie sich richtig verhalten, wird die Gefahr verletzt zu werden, minimiert. Die Feuerwehr der Stadt Duisburg informiert auf ihrer Internetseite über das richtige Verhalten im Brandfall: https://www.duisburg.de/microsites/feuerwehr/service/verhalten-im-brandfall.php

