POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: 10-Jährigen angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Bereits am Donnerstagmorgen (14. März gegen 7:45 Uhr) fuhr ein silberner Audi mit Duisburger Kennzeichen von der Straße Am Ternedenhof auf die Rathausallee ein und kollidierte in Höhe des Radweges mit einem querenden 10-jährigen Fahrradfahrer.

Der Junge fiel hin. Der männliche, ca. 55 bis 60 Jahre alte Autofahrer stieg aus und richtete seinen Blick vorrangig auf mögliche Beschädigungen an seinem Wagen. Dann fragte er den Minderjährigen nach seinem Befinden, stieg wieder in sein Auto und fuhr mit seiner im Fahrzeug sitzen gebliebenen Beifahrerin weiter.

Der 10-Jährige berichtete seinem Vater von der Unfallflucht. Dieser erstattete auf dem Polizeipräsidium Anzeige. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfallfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 55 - 60 Jahre alt, zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarz-grauer Haarkranz, Schnurrbart.

Die Beifahrerin soll 45 - 50 Jahre alt und ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß sein, eine korpulente Statur haben, schiefe Vorderzähne und schwarze Haare haben.

Wer Angaben zu den beschreibenden Personen und dem Fahrzeug machen kann oder den Unfall gesehen hat, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

