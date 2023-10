Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Unfall mit drei Verletzten sorgt für große Verkehrsbeeinträchtigung auf der A5

Ein Lkw-Unfall auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe, bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden, sorgte am Dienstagnachmittag im Berufsverkehr für große Verkehrsbeeinträchtigungen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 30-jährige LKW-Fahrerin gegen 16:50 Uhr mit ihrem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und Karlsruhe-Mitte erkannte die Frau das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Sattelzug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 30-Jährige im Führerhaus ihres Lastwagens eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachten Rettungskräfte die schwer verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw und dessen Beifahrerin erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen.

An den beiden Sattelzügen entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden zunächst bis gegen 17:50 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr über den linken und später auch den mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab circa 23:00 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Süden wieder komplett freigegeben werden. Der Stau erreichte teilweise eine Länge von über 10 Kilometern.

