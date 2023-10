POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruchsdiebstahl: Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am Montagvormittag in Bruchsal mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Gegen 11:15 Uhr wurden Polizeibeamte des Polizeipräsidiums ...

mehr