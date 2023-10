Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin nach Unfall geohrfeigt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung

Ein Radfahrer fuhr am Montagnachmittag am Zündhütle offenbar auf eine andere Fahrradfahrerin auf. Anschließend ohrfeigte er die Frau und fuhr davon.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 34-jährige Radfahrerin gegen 15:45 Uhr auf dem Radweg der Badener Straße in Richtung Wolfartsweier. Als die Frau an einer roten Ampel anhielt, fuhr ein dahinterfahrender Fahrradfahrer auf ihr Rad auf. Durch den Zusammenstoß kam die 34-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Nachdem die Geschädigte aufgestanden war und den Unfallverursacher auf den Unfall angesprochen hatte, schlug dieser ihr offenbar mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Durlach-Aue davon.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren mit grauen schulterlangen fettigen Haaren und einem Vollbart handeln. Er sei dunkel gekleidet und mit einem älteren Damenrad unterwegs gewesen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

