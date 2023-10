Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L622 tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 622 zwischen Ittersbach und Weiler wurde ein 72-jähriger Leichtkraftradfahrer tödlich verletzt.

Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 30-jähriger Transporter-Fahrer gegen 10:30 Uhr auf der L622 von Ittersbach kommend in Richtung Weiler. Als der Fahrer des Elektro-Fahrzeugs auf Höhe des Industriegebiets nach links abbiegen wollte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Zweiradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 72-jährige Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des E-Fahrzeugs erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 41.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme, die Bergung der Unfallfahrzeuge sowie Reinigungsarbeiten bis etwa 13:05 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

