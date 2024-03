Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Donnerstag (07.03.2024), zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr die Pfarrwiesenstraße in Sindelfingen in Richtung Willy-Brandt-Allee entlang. Etwa auf Höhe einer dortigen Tankstelle touchierte sie mutmaßlich mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines noch unbekannten, am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Da die 20-Jährige das Knallgeräusch zunächst nicht zuordnen konnte, fuhr sie weiter. Erst kurz darauf bemerkten sie den Schaden an ihrem Pkw und kehrte zur Unfallstelle zurück. Dort konnte sie aber kein Fahrzeug mehr mit einem korrespondierenden Schaden feststellen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 600 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der geschädigte Besitzer des betroffenen Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

