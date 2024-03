Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Spürnasen bewiesen den richtigen Riecher - Drogenfund

Duisburg (ots)

Am Montagabend (18. März, 20:40 Uhr) kontrollierten Polizisten einen 43-Jährigen in einer Unterführung an der Vohwinkelstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten Betäubungsmittel bei dem Mann fest. Der Verdacht, dass er mit illegalen Substanzen handeln könnte, erhärtete sich, sodass ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durch einen Richter beim Amtsgericht Duisburg erlassen wurde.

In der Wohnung erzielten die Kommissare dann einen Volltreffer: Der Verdacht, dass der Tatverdächtige mit Drogen handelt, hat sich bestätigt. Das Beweismaterial in Form von illegalen Substanzen, entsprechendem Zubehör und verbotenen Gegenständen stellten die Beamten sicher. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ihm wird ein bewaffnetes Handeltreiben und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen und er wurde gestern (19. März) einem Haftrichter beim Amtsgericht Duisburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell