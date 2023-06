POL-WHV: Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Am 11.06.2023 besuchte ein 42-jähriger aus Bramsche in Begleitung seiner Familie das Erlebnisbad in der Friedenstraße in Wilhelmshaven. Während des Aufenthaltes im Schwimmbad zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr stellte der Familienvater seinen grauen Ford Tourneo mit Osnabrücker Kennzeichen auf dem Parkplatz ab. Seine Tasche wurde in einem der verschließbaren Spinde des Schwimmbades eingeschlossen. ...

