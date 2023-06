Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW während eines Schwimmbadaufenthaltes entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.06.2023 besuchte ein 42-jähriger aus Bramsche in Begleitung seiner Familie das Erlebnisbad in der Friedenstraße in Wilhelmshaven. Während des Aufenthaltes im Schwimmbad zwischen 17:45 Uhr und 20:15 Uhr stellte der Familienvater seinen grauen Ford Tourneo mit Osnabrücker Kennzeichen auf dem Parkplatz ab. Seine Tasche wurde in einem der verschließbaren Spinde des Schwimmbades eingeschlossen. Im genannten Tatzeitraum wurde der Spind aufgebrochen und die darin befindliche Tasche mit Fahrzeugschlüssel entwendet. Anschließend wurde der Pkw des Geschädigten entwendet. Etwaige Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich bereits am 01.06.2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5523876). Ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt, ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell