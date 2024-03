POL-DU: Dellviertel: Ladendiebe zwei Mal hintereinander ertappt

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag (26. März, 11:30 Uhr) eine 79-Jährige auf dem Parkplatz eines Friedhofes an der Prinzenstraße ausgeraubt. Die Frau erstattete Anzeige auf der Polizeiwache in Ruhrort. Sie berichtete den Beamten, dass sie an ihrem Auto stand, als sie plötzlich von dem Mann umgestoßen wurde und zu Boden stürzte; sie blieb ...

