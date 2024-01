Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Erlenbrunner Straße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 09:30 und 09:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines in Höhe Erlenbrunner Straße 166 in Fahrtrichtung Kettrichhof geparkten Toyota Yaris. Der Verursacher ist offensichtlich zu dicht in Richtung Kettrichhof vorbeigefahren und müsste auf der Beifahrerseite einen Schaden aufweisen. Die Schadenshöhe am Toyota wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

