Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.01.2024, 09:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Langentalstraße 10 a. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Fahrmanöver - entweder beim Vorbeifahren an oder beim Rückwärtsein- bzw. Vorwärtsausparken hinter einem am Straßenrand geparkten Pkw - einen silbernen Toyota Auris am hinteren linken Kotflügel. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro am Toyota, der mit Front in Richtung Etzelweg geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

