POL-PDPS: Unfallfluchten in der Pestalozzistraße, der Lothringer Straße und der Neufferstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 09:50 und 10:10 Uhr, parkte ein roter BMW auf dem Schotterparkplatz in der Pestalozzistraße/Rodalber Straße in Höhe des Banana-Buildings. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere Tür auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Im Tatzeitraum soll eine ältere Dame mit einem roten VW Polo mit dem vermutlichen Teilkennzeichen PS-Y ??? sehr dicht neben der Fahrerseite des BMW geparkt haben. Die Fahrerin des Polo soll Altglas entsorgt haben.

Am Dienstag, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines in Höhe Lothringer Straße 37 geparkten Hyundai I20. Die Schadenshöhe beträgt circa 250 Euro.

Das Gleiche passierte am Dienstag, zwischen 07:00 und 15:30 Uhr, in Höhe Neufferstraße 20. Hier wurde an einem weißen Toyota Yaris der Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

