Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Montag

Speyer (ots)

Am Montag zwischen 7:30 Uhr und 8:20 Uhr maßen Polizeibeamte im Rahmen der Schulwegüberwachung die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der Nikolaus-von-Weis-Straße. Alle elf gemessenen Fahrzeugen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Spitzenreiter wurde mit 51 km/h gemessen. Die Beamten fertigten zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen, sprachen neun kostenpflichtige Verwarnungen aus und forderten zwei Verkehrsteilnehmer unter Fristsetzung zur Mängelbehebung auf.

Zwischen 8:30 Uhr und 9:10 Uhr führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitsmessungen in der Stockholmer Straße durch und maßen den Verkehr in beiden Richtungen. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen stellten die Beamten sechs Geschwindigkeitsübertretungen fest. Sie maßen den Spitzenreiter mit 102 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Insgesamt fertigten die Beamten an dieser Stelle drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprachen drei kostenpflichtige Verwarnungen aus.

