Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall innerorts - Frontschürze abgerissen und 6.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Moringen, Neue Straße

Freitag, 08.03.2024, 07:35 Uhr

MORINGEN(da) - Zu einem Unfall mit 6.000EUR Sachschaden kam es am heutigen Morgen gegen 07:35 Uhr in der Neuen Straße. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Neue Str. in Rtg. Lange Str. Als der vor ihr fahrende PKW Audi langsamer wurde, setzte die Einbeckerin zum Überholen an, da sie davon ausging, dass der Audifahrer einparken wollte. Dieser verzögerte jedoch nur, weil ihm ein LKW entgegenkam. Als die Unfallverursacherin dies realisierte, wollte sie vor dem Audi wieder nach rechts einscheren, kollidierte jedoch seitlich mit dessen Front. Die Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden belief sich jedoch auf ca. 6.000EUR.

