POL-NOM: BTM-Verstoß am Bahnhof

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, OT Bishausen Nacht zu Donnerstag, 07.03.2024, bis 08:30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus in Nörten-Hardenberg eingedrungen und haben offenbar zielgerichtet technisches Gerät aus einem der Fahrzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ...

mehr