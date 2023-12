POL-EU: Jugendlicher auf Zebrastreifen angefahren

Hellenthal (ots) - Am gestrigen Mittwoch (29. November) kam es gegen 18.15 Uhr in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 265 in Hellenthal aufgrund von Glätte zum frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 42-jähriger Mann aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße 265 aus Hollerath in Fahrtrichtung Hellenthal, als er in einer Rechtskurve bremsen wollte und durch die glatte Fahrbahn in den Gegenverkehr rutschte. Ein ...

