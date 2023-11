Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall durch Glätte mit mehreren Verletzten

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch (29. November) kam es gegen 18.15 Uhr in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 265 in Hellenthal aufgrund von Glätte zum frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Ein 42-jähriger Mann aus Hellenthal befuhr die Bundesstraße 265 aus Hollerath in Fahrtrichtung Hellenthal, als er in einer Rechtskurve bremsen wollte und durch die glatte Fahrbahn in den Gegenverkehr rutschte. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer konnte dem Fahrzeug noch rechtzeitig ausweichen. Hinter ihm kam es dann zur Kollision zwischen dem 42-Jährigen und einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Hellenthal, die in Fahrtrichtung Hollerath unterwegs war.

Bei dem Unfall wurden sieben Fahrzeuginsassen, darunter drei Kinder, verletzt und mit mehreren Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell