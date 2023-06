Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: E-Mountainbike am helllichten Tag entwendet - Zeugensuche

Am Donnerstag, 15.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 15.35 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde ein in sich verschlossenes, hellblaues E-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es stand in der Kaiserstraße vor dem Eingangsbereich des Klinikums. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, da zur Tatzeit wohl reger Personenverkehr vor dem Klinikum geherrscht haben soll. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 07751 8316 531 entgegen.

