POL-FR: Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Stadt Titisee-Neustadt; In der Nacht vom 14.06.2023 auf 15.06.2023, brach eine bislang unbekannte Person in das evangelische Gemeindezentrum im Walter-Göbel-Weg ein. Der Täter hebelte ein Fenster auf, so dass er ins Gebäudeinnere gelangte. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Momentan wird davon ausgegangen, dass ein sehr geringer Geldbetrag ...

