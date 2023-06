Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gutenburg: Frontalkollision auf Kreisstraße 6556

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 15.06.2023, die Kreisstraße 6556 von Aichen kommend in Richtung Gutenburg, als er gegen 19.00 Uhr bei Gutenburg in einer Linkskurve in den Gegenverkehr kam. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit sei niemand verletzt worden. Allerdings mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell