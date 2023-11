POL-EU: Pkw rutscht auf Bürgersteig

Weilerswist (ots) - Zwischen dem 22. und 28. November kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weilerswist zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendeten Waschpulver und ein Batterieladegerät. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 ...

