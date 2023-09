POL-W: W Kiosk aufgebrochen - Polizei fasst vier Verdächtige

Wuppertal (ots) - Auf der Cronenberger Straße kam es am 18.09.2023, um 12:51 Uhr, zu einem Unfall mit insgesamt vier Pkw. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Cronenberger Straße bergauf, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki Splash einer 53-jährigen Frau. Ein 63-Jähriger konnte den beiden verunfallten Pkw nicht mehr ...

