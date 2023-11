POL-EU: Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und Pkw-Fahrer

Euskirchen-Palmersheim (ots) - Eine 24-Jährige aus Euskirchen befuhr am Montagmorgen (7.30 Uhr) die Landstraße 210 von Flamersheim kommend in Fahrtrichtung Palmersheim. Ihr Pkw geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen von ...

