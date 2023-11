Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.11.2023) kam es in den Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lasiusstraße. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Nachdem diese mehrere Räume durchsucht hatten, konnten die Täter entkommen. Zu einem möglichen Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden. (1455579)

Einen weiteren Einbruch in derselben Nacht nahm die Polizei in einer Apotheke in der Haarenstraße auf. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten entwendeten diese aus den Räumlichkeiten eine kleine Summe an Bargeld. (1453572)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten die Täter auf das Gelände einer Logistikfirma in der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen eines Rolltores bleib es jedoch beim Versuch, ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter nichts. (1460942)

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

