Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Apen : Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Unfallbeteiligten++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023, befuhr gegen 13:45 Uhr eine 22jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Barßel mit ihrem PKW die Saterlandstraße in der Gemeinde Apen in Richtung Augustfehn. Als ihr plötzlich in einer Linkskurve ein PKW auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam, wich sie nach rechts auf die dortige Berme aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, so dass dieser mit einem Baum kollidierte, sich anschließend überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Die Barßlerin konnte sich eigenständig leicht verletzt aus dem verunfallten PKW befreien. Der entgegenkommende PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu dem entgegenkommenden PKW werden unter 04488/833-115 beim Polizeikommissariat Westerstede entgegengenommen.

