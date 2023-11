POL-EU: Messenger-Betrug: Frau glaubte ihrem angeblichen Sohn

Nettersheim (ots) - Ein 16-Jähriger entwendete am Montagmittag (12.50 Uhr) in der Steinfelder Straße ein an einer Haustür stehendes Paar Wanderschuhe. Die Tat wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Der Tatverdächtige wurde in einem Linienbus in Urft durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert. Das Diebesgut konnte in seiner mitgeführten Umhängetasche festgestellt und dem Besitzer wieder zurückgegeben ...

