POL-EU: Schuhdieb im Linienbus angetroffen

Euskirchen-Kirchheim (ots) - Am Samstag (25. November) kam es gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Geschwister-Burch-Straße in Euskirchen-Kirchheim. Die 82-jährige Bewohnerin konnte sich selbst und einen der beiden Hunde aus dem brennenden Haus retten. Der weggelaufene Hund konnte durch Anwohner in der Umgebung eingefangen werden. Der zweite Hund konnte unverletzt von der Feuerwehr aus dem Haus ...

