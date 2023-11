POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Unter Drogen auf E-Scooter

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an einer Bushaltestelle an der Coesfelder Straße ein Wartehäuschen beschädigt. Zwischen 8 Uhr am Freitag (10.11.23) und 14.10 Uhr am Samstag (11.11.23) besprühten die Täter eine Glaswand mit weißer Farbe und beschädigten diese zusätzlich, sodass die Scheibe zersplitterte. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um ...

mehr