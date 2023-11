Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/Festnahme nach Bedrohung

Coesfeld (ots)

Am Nachmittag des Montags (13.11.)war die Polizei mit vermehrten Kräften in Lüdinghausen im Einsatz. Nach mehreren Anzeigen wegen Bedrohungen mit Waffen in den vergangenen Tagen konnte ein 30-jähriger Lüdinghauser von Spezialkräften festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weitere polizeiliche Maßnahmen dauern derzeit noch an.

