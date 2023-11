Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/Verkehrsunfall mit Verletzten

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Autofahrer brachten Rettungswagen nach einem Verkehrsunfall am Montag (13.11.) gegen 7.50 Uhr in umliegende Krankenhäuser. Ein 22-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Auto die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Seppenrade. An der Kreuzung zur Olfener Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 51-jähriger Autofahrer mit einem Transporter die B235 aus Richtung Seppenrade kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrer verletzten.

