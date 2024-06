POL-WND: Frau auf Heimweg belästigt

St. Wendel/OT Remmesweiler (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte im St. Wendeler Ortsteil Remmesweiler zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten darüber in die Gaststätte. Dort entwendeten die Täter Bargeld aus einer Kasse und betrieben erheblichen Vandalismus, so dass von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe ausgegangen werden muss. ...

