Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchdiebstahl in Gaststätte

St. Wendel/OT Remmesweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte im St. Wendeler Ortsteil Remmesweiler zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten darüber in die Gaststätte. Dort entwendeten die Täter Bargeld aus einer Kasse und betrieben erheblichen Vandalismus, so dass von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe ausgegangen werden muss. Der Tatort ist entlang der Hauptdurchgangsstraße in Remmesweiler gelegen. Wer Hinweise auf die Täter geben oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung zu setzen. Tel.: 06851 - 898 oder per Mail unter pi-st-wendel@polizei.slpol.de

