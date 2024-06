Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei St. Wendel warnt vor Betrugsversuchen über WhatsApp und SMS

St. Wendel (ots)

"Hallo Mama! Hallo Papa! Mein Handy ist kaputt und ich habe eine neue Nummer? Kannst du mir mal zurückschreiben?" So oder so ähnlich beginnt die Betrugsmasche über WhatsApp oder per SMS.

Sie erhalten auf Ihr Smartphone eine Nachricht von einem vermeintlichen Familienmitglied, das behauptet, eine neue Telefonnummer zu haben. Die dahintersteckenden Betrüger fordern Sie auf, ganz kurzfristig Geld, etwa für eine wichtige Anschaffung oder um aus einer aktuellen Notlage zu kommen, zu überweisen. Manchmal behaupten sie auch eine Anzahlung für die neue Wohnung zu benötigen, die einem Notar oder dessen Gehilfen zu übergeben werden soll. Die Täter wollen mit geringem Aufwand bei möglichst vielen Menschen vergleichsweise kleine Beträge ergaunern.

Die Polizei in St. Wendel empfiehlt daher:

Wenn Sie so eine Nachricht auf ihr Mobiltelefon erhalten, sollten Sie unter keinen Umständen auf die Geldforderungen der Trickbetrüger eingehen! Der einfachste Weg ist es, nach so einer Nachricht mit dem Familienmitglied persönlich zu sprechen. Geht das nicht, rufen Sie sie auf ihrer "alten" und bekannten Handynummer oder der Festnetznummer an. Oft fliegt der Schwindel dadurch schon auf. Die Nummer des Absenders können Sie blockieren, um keine weiteren Nachrichten zu erhalten. UND: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell